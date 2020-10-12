26 شماسًا جديدًا للخدمة بكنيسة مار جرجس بالهجانة

صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بالهجانة.

وخلال صلوات القداس الإلهي قام نيافة الأنبا أكليمندس برسامة ٢٢ شماسا من أبناء الكنيسة في رتبة الإبصالتس و٤ في رتبة الأغنسطس، كما قام نيافته بتكريم خريجي التلمذة الروحية بالكنيسة إيذانًا ببدئهم الخدمة فيها.

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كانت كنيسة الشهيد موريس، والكارزة فيرينا بأرض أبو سيدهم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، قد تقدمت بالشكر والتقدير إلى أمين الشرطة محمد السيد محمد لأمانته، وتقديرا لدوره وشهامته في إعادة مبلغ من المال فُقد من أحد المترددين على الكنيسة.

وذكرت الكنيسة في بيان لها، تتقدم كنيسة الشهيد موريس والكارزة فيرينا بأرض ابو سيدهم بالشكر والتقدير إلى أمين الشرطة محمد السيد محمد رمز للأمانة والعفة، حيث إنه وجد "كيس" به مبلغ مالي وأوراق تخص خدمة سان مارك للشباب وقام بتقديمها إلى أبونا يسي مرزوق دون أن يعرف عدد المبلغ ودون ان يتطرق إلي خصوصيات ما بداخل الكيس.

وتابع البيان، وفي الحال تم التعرف علي صاحبة الأمانة واستلمتها بكل فرح، وتقدمت له بالشكر ونحن نقدم له كل الشكر وسوف تقدم الكنيسة رسالة شكر لمركز سمالوط شرق في حق هذا الرجل، دامت مصر أم الدنيا.