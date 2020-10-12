بمناسبة العيد القومي للبلدين.. السيسي يهنئ رئيس غينيا وملك إسبانيا

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غينيا الإستوائية تيودورو أوبيانج نجيما؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي. كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى الملك فيليب السادس ملك إسبانيا؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي.

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