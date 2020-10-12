وزير خارجية العراق: تفاهم بين بغداد والقاهرة حول مواجهة التحديات ومجالات التعاون

قال فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، منذ قليل، خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة، مع نظيره المصري سامح شكري، إن هناك تفاهما بين بغداد والقاهرة حول مواجهة التحديات الأمنية والتدخلات الخارجية.
وتابع الوزير حسين أن الكثير من مجالات التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة والغاز والكهرباء والربط الكهربائي، تمت مناقشتها صباح اليوم مع الجانب المصري وستكلل بلقاءات مع المسؤولين المصريين المنوطين بالتوقيع على مذكرات التفاهم.
وشدد الوزير على أهمية دورية انعقاد القمم الثلاثية بين زعماء البلدان الثلاثة في مصر والعراق والأردن، بهدف رسم سياسات التعاون بين الدول الثلاث والاستفادة من العلاقات الأخوية التاريخية والفرص الاقتصادية المتاحة.
وبدأت صباح اليوم جلسة المباحثات الرسمية بين وزيري خارجية مصر والعراق بــ قصر التحرير بالقاهرة، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن مصر و #العراق.. تجمعهما علاقات تاريخية وتعاون مشترك.
وأضاف أن وزير الخارجية #سامح_شكري ونظيره العراقي #فؤاد_حسين يعقدان الآن جلسة مُباحثات رسمية تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
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ويلتقي الوفد العراقي خلال الزيارة أيضًا المسؤولين الحكوميين المصريين من أجل التنسيق الاقتصادي وعقد اللجنة العراقية المصرية برئاسة رئيسي وزراء البلدين في بغداد قريبًا"، كما سيلتقي الوفد العراقي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المستجدات على الساحة العربية.
يذكر أن التحالف المرتقب كان قد طرح لأول مرة العام الماضي وأعيد طرحه مؤخرًا بالعنوانين "المشرق الجديد" و"الشام الجديد"، وأشار إليه رئيس الوزراء العراقي بالعنوان الأول في مقابلة أجرتها معه صحيفة "واشنطن بوست" على هامش زيارته الأخيرة إلى واشنطن.
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