وزير خارجية العراق: تفاهم بين بغداد والقاهرة حول مواجهة التحديات ومجالات التعاون

قال فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، منذ قليل، خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة، مع نظيره المصري سامح شكري، إن هناك تفاهما بين بغداد والقاهرة حول مواجهة التحديات الأمنية والتدخلات الخارجية.

وتابع الوزير حسين أن الكثير من مجالات التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة والغاز والكهرباء والربط الكهربائي، تمت مناقشتها صباح اليوم مع الجانب المصري وستكلل بلقاءات مع المسؤولين المصريين المنوطين بالتوقيع على مذكرات التفاهم.

وشدد الوزير على أهمية دورية انعقاد القمم الثلاثية بين زعماء البلدان الثلاثة في مصر والعراق والأردن، بهدف رسم سياسات التعاون بين الدول الثلاث والاستفادة من العلاقات الأخوية التاريخية والفرص الاقتصادية المتاحة.

وبدأت صباح اليوم جلسة المباحثات الرسمية بين وزيري خارجية مصر والعراق بــ قصر التحرير بالقاهرة، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن مصر و #العراق.. تجمعهما علاقات تاريخية وتعاون مشترك.

وأضاف أن وزير الخارجية #سامح_شكري ونظيره العراقي #فؤاد_حسين يعقدان الآن جلسة مُباحثات رسمية تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.