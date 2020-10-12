بدء جلسة المباحثات الرسمية بين وزيري خارجية مصر والعراق بــ قصر التحرير.. صور

بدأت منذ قليل جلسة المباحثات الرسمية بين وزيرة خارجية مصر والعراق بــ قصر التحرير بالقاهرة، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن مصر و #العراق.. تجمعهما علاقات تاريخية وتعاون مشترك.
وأضاف أن وزير الخارجية #سامح_شكري ونظيره العراقي #فؤاد_حسين يعقدان الآن جلسة مُباحثات رسمية تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
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ويلتقي الوفد العراقي خلال الزيارة أيضًا المسؤولين الحكوميين المصريين من أجل التنسيق الاقتصادي وعقد اللجنة العراقية المصرية برئاسة رئيسي وزراء البلدين في بغداد قريبًا"، كما سيلتقي الوفد العراقي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المستجدات على الساحة العربية.
يذكر أن التحالف المرتقب كان قد طرح لأول مرة العام الماضي وأعيد طرحه مؤخرًا بالعنوانين "المشرق الجديد" و"الشام الجديد"، وأشار إليه رئيس الوزراء العراقي بالعنوان الأول في مقابلة أجرتها معه صحيفة "واشنطن بوست" على هامش زيارته الأخيرة إلى واشنطن.
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