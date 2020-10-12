بدء جلسة المباحثات الرسمية بين وزيري خارجية مصر والعراق بــ قصر التحرير.. صور

بدأت منذ قليل جلسة المباحثات الرسمية بين وزيرة خارجية مصر والعراق بــ قصر التحرير بالقاهرة، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن مصر و #العراق.. تجمعهما علاقات تاريخية وتعاون مشترك.

وأضاف أن وزير الخارجية #سامح_شكري ونظيره العراقي #فؤاد_حسين يعقدان الآن جلسة مُباحثات رسمية تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.