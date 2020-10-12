صور.. مترو الأنفاق يقدم هدايا رمزية إلى جمهوره

قدمت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق هدايا رمزية لعدد من جمهور الركاب بمختلف فئاته عند شرائهم تذكرة ركوب المترو من خلال شبابيك صرف التذاكر، وذلك فى سابقة تحدث لأول مرة داخل وسائل النقل الجماعى.





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