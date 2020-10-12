وزير العدل يعدل مواعيد عمل فرع توثيق نادى طنطا

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار وزير العدل، المستشار عمر مروان، بتعديل مواعيد عمل فرع توثيق نادى طنطا الرياضى بمحافظة الغربية، ليكون 4 أيام من كل أسبوع بدلا من يومين فقط.





ونص القرار رقم 6683 لسنة 2020، على أن يعدل القرار الوزارى رقم 7086 لسنة 2017، الذى يقضى بإنشاء فرع توثيق باسم "فرع توثيق نادى طنطا الرياضى"، يتبع مكتب الشهر العقارى بالغربية، ويعمل يومى السبت والأحد من كل أسبوع، ليصبح أربعة أيام. وأوضح القرار أن أيام العمل الجديدة: السبت، والأحد، والإثنين، والثلاثاء، ويعمل بهذا القرار من الأول من أكتوبر الجارى.

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