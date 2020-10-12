صور.. العدل تصدر بيانا عن الجسم الغريب بمحكمة شمال الجيزة: هيكل خال

وقالت الوزارة إن عاملة نظافة أبلغت رئيس محكمة شمال الجيزة الابتدائية، صباح اليوم، بوجود جسم غريب بدورة المياه بالدور الثالث بمبنى المحكمة.

وأضافت الوزارة أنه على الفور تم إخلاء المبنى وإبلاغ الحماية المدنية، التى فحصت الجسم الغريب، وتبين أنه هيكل خال من المواد المتفجرة، كما تم تمشيط المبنى بالكامل وتبين خلوه من أى مفرقعات.

ووجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، جميع رؤساء المحاكم بتشديد الإجراءات الأمنية داخل المحاكم على مستوى الجمهورية، والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لكل الأماكن التى يمكن استخدامها فى وضع مثل هذه الأجسام الغريبة أو المفرقعات، مع التأكد من صلاحية البوابات الأمنية، وتفتيش جميع المترددين على المحاكم وأمتعتهم، والاطلاع على تحقيق الشخصية.

وناشدت وزارة العدل المواطنين بالتعاون مع إدارات المحاكم، وإبلاغها عن أى شخص يشتبه فيه، للحفاظ على أرواح وممتلكات المصريين.