مصدر كنسى: تمثيل الأطفال لشهداء ليبيا خطأ من خدام مدارس الأحد

وقال المصدر: "حتى الآن لم تعلن الايبراشية التى قام خدامها بعمل هذه المسرحية شديدة الخطورة على نفسية الأطفال وأن كان ستر الهيكل الذى ظهر فى الفيديو يؤكد أن الكنيسة تحمل اسم مارجرجس، وأغلب الظن أنها تتبع إيبراشية المنيا".

وأبدى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عدم رضاه عن المسرحية، مؤكدًا أهمية التحقيق مع المسؤولين عنها.

كان المجلس القومى للطفولة والأمومة أدان الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى لأطفال يؤدون تمثيلية لتجسيد قصة شهداء ليبيا الذين تم إعدامهم على يد عناصر داعش الإرهابية عام 2015 الأمر الذى آثار استياء الجميع.

واستنكرت الدكتورة سحر السنباطى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، الواقعة بشدة، لافتة إلى أن ما تم بثه من خلال هذا الفيديو ما هو إلا تحريض على العنف وإيذاء لمشاعر الأطفال، إذ ظهر الأطفال وهم يقومون بأداء مشهد يصور حادثة إعدام 21 من المصريين المسيحيين على أحد شواطىء سرت الليبية، والتى ارتكبها تنظيم داعش الإرهابى فى عام 2015.

وظهر الأطفال وهم يرتدون ملابس برتقالية تشبه تلك التى ارتداها شهداء ليبيا وقت إعدامهم ويدهم مغلولة خلف ظهورهم ويسيرون فى صف واحد بانتظام وخلف كل طفل شخص يرتدى ملابس سوداء أشبه بعناصر داعش ويمسكون فى أيديهم خناجر تشبه تلك التى قطعوا بها رؤوس الشهداء.

وأضافت سحر السنباطى أن المجلس القومى للطفولة والأمومة سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم، لافتة إلى أنه تم إبلاغ الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، لما تشكله هذه الواقعة من مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل المصرى فى شأن تعريض الأطفال للخطر وإيذاء نفسى للأطفال القائمين على هذا التصرف وتوجيههم إلى ممارسة السلوك العداونى والعنف.