رئيس هيئة السكة الحديد في زيارة تفقدية لورش ايرماس

تفقّد اليوم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أعمال التطوير بورش ايرماس (عنابر بولاق بالسبتية) وفقا لتوجيهات معالي السيد الفريق وزير النقل، لمتابعة سير العمل وانتظام العاملين بها والتأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الورشة في سبيل تجهيز الجرارات وعمل العمرات اللازمة لها، وكذا متابعة ما تم نهوه من أعمال تجديدات بالورش.

واستهل رئيس الهيئة جولته بالمرور على ورشتي الدهان والسفح الجديدتين (عدد 2 كابينة دهان، وعدد 2 كابينة سفع) والتي تم الانتهاء من تطويرهما مؤخرا، متابعًا ما تم نهوه بشأن الاعمال المدنية والاعمال المعدنية والسكك والمجاري الخرسانية والاعمال الكهربائية والاعمال الالكتروميكانيكية والأبواب الكهربائية واعمال السقالات المتحركة بالورشتين.

كما وجه السيد رئيس الهيئة تعليماته لمسئولي شركة النيل العامة لانشاء الطرق بسرعه الانتهاء من الاعمال المتمثلة في انشاء ورشة البواجي وتطوير ورشة البورنج والموتورات وانشاء مبني للمخازن وسقيفة مخزن المرتجعات ونهو اعمال الحريق والتغذية والصرف والكهرباء والهواء المضغوط، هذا وصلت نسبة تنفيذ المشروع ٤٠٪؜ ومن المتوقع النهو طبقًا للبرنامج الزمني المقرر.

وحث رئيس الهيئة المسئولين بشركة المقاولون العرب سرعة نهو أعمال إنشاء كبائن السفح والدهان وإنشاء مسار الترانسبورتر (الخاص بنقل الجرارات بمراحل التجهيز من ورشة لأخري) وتطوير البوابة الرئيسية ومظلة السيارات، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ ٨٥٪؜

جدير بالذكر، تعدّ ورش ايرماس من كبرى الورش من حيث التخصص في عمرات الجرارات، وتبلغ مساحتها 115,500 متر مربع، مقسمة إلى ورش (تجميع، بواجي، السفع والدهان، مبنى الغسيل المركزي، بنى إداري، مبنى خدمات العمال، المخازن، المحولات، التربينات، مبنى الكهرباء)، ويبلغ عدد العاملين بها حوالي 1500 عامل.