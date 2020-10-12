كشفت القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى ، عن تقليص عدد المرشحين التى سبق وتم الإعلان عنها فى 5 أكتوبر من 4032 مرشحا إلى 3964 مرشحا حيث نقص عدد المرشحين بنحو 68 مرشحا.
وتسببت التنازلات التى تقدم بها المرشحين الذين أعلنت أسمائهم فى القائمة النهائية إلى نقص العدد حيث أعلن 68 مرشحا انسحابهم من السباق الانتخابى مبكرا وتقدموا بتنازلات لمرشحين آخرين فى دوائرهم الانتخابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهيئة الوطنية تعلن خوض 3964 مرشحًا فرديًا بانتخابات البرلمان بدلا من 4032 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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