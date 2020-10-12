الهيئة الوطنية تعلن خوض 3964 مرشحًا فرديًا بانتخابات البرلمان بدلا من 4032

كشفت القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى ، عن تقليص عدد المرشحين التى سبق وتم الإعلان عنها فى 5 أكتوبر من 4032 مرشحا إلى 3964 مرشحا حيث نقص عدد المرشحين بنحو 68 مرشحا.

وتسببت التنازلات التى تقدم بها المرشحين الذين أعلنت أسمائهم فى القائمة النهائية إلى نقص العدد حيث أعلن 68 مرشحا انسحابهم من السباق الانتخابى مبكرا وتقدموا بتنازلات لمرشحين آخرين فى دوائرهم الانتخابية.