الأنبا مكاريوس: الكنيسة تقف على مسافة متساوية من جميع مرشحي مجلس النواب

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وتابع قائلا، إنه وعلى الجانب الآخر تحفز الكنيسة جميع أفراد الشعب على الخروج إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، لأن ذلك يؤكد إيجابيتنا وانتمائنا لبلادنا، كما أنه واجب وطني مثلما هو حق دستوري، راجين لبلادنا العزيزة مصر كل رقي وتقدم.
كان نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، قد صلى القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بالهجانة.
وخلال صلوات القداس الإلهي قام نيافة الأنبا أكليمندس برسامة ٢٢ شماسا من أبناء الكنيسة في رتبة الإبصالتس و٤ في رتبة الأغنسطس، كما قام نيافته بتكريم خريجي التلمذة الروحية بالكنيسة إيذانًا ببدئهم الخدمة فيها.
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