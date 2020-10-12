الأنبا مكاريوس: الكنيسة تقف على مسافة متساوية من جميع مرشحي مجلس النواب

أكد نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لكنائس المنيا وأبوقرقاص، أن الكنيسة ترحب بجميع المرشحين لعضوية مجلس النواب، وتدعو لهم بالتوفيق، وتقف على مسافة متساوية من الكل.

وقال نيافة الأنبا مكاريوس إن الكنيسة لا تؤيد شخصًا على حساب آخرين، كما أنها لا تشارك بأيّ حال في المؤتمرات والاجتماعات المُقامة لهذا الغرض من قِبَل المرشحين.

اقرأ أيضًا:

وتابع قائلا، إنه وعلى الجانب الآخر تحفز الكنيسة جميع أفراد الشعب على الخروج إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، لأن ذلك يؤكد إيجابيتنا وانتمائنا لبلادنا، كما أنه واجب وطني مثلما هو حق دستوري، راجين لبلادنا العزيزة مصر كل رقي وتقدم.

كان نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، قد صلى القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بالهجانة.

وخلال صلوات القداس الإلهي قام نيافة الأنبا أكليمندس برسامة ٢٢ شماسا من أبناء الكنيسة في رتبة الإبصالتس و٤ في رتبة الأغنسطس، كما قام نيافته بتكريم خريجي التلمذة الروحية بالكنيسة إيذانًا ببدئهم الخدمة فيها.