الأربعاء.. جمعية القديس منصور بأسوان تبدأ فحص وعلاج الأمراض المزمنة

أعلنت جمعية القديس منصور بمحافظة أسوان عن تخصيص يوم الأربعاء المقبل لفحص وعلاج أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً بمقر الجمعية بكنيسة أسوان للأقباط الكاثوليك.

وذكر بيان صادر عن الكنيسة الكاثوليكية في مصر أن عملية الفحص وعلاج الأمراض المزمنة تأتى في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، إلى جانب التعاون المستمر بين جمعية القديس منصور بأسوان ووزارة الصحة، وذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك.

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كان نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لكنائس المنيا وأبوقرقاص قد أكد أن الكنيسة ترحب بجميع المرشحين لعضوية مجلس النواب، وتدعو لهم بالتوفيق، وتقف على مسافة متساوية من الكل.

وأضاف نيافة الأنبا مكاريوس أن الكنيسة لا تؤيد شخصًا على حساب آخرين، كما أنها لا تشارك بأيّة حال في المؤتمرات والاجتماعات المُقامة لهذا الغرض من قِبَل المرشحين.

وتابع قائلا، إنه وعلى الجانب الآخر تحفز الكنيسة جميع أفراد الشعب على الخروج إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، لأن ذلك يؤكد إيجابيتنا وانتمائنا لبلادنا، كما أنه واجب وطني مثلما هو حق دستوري، راجين لبلادنا العزيزة مصر كل رقي وتقدم.