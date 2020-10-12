الأربعاء.. جمعية القديس منصور بأسوان تبدأ فحص وعلاج الأمراض المزمنة

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كان نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لكنائس المنيا وأبوقرقاص قد أكد أن الكنيسة ترحب بجميع المرشحين لعضوية مجلس النواب، وتدعو لهم بالتوفيق، وتقف على مسافة متساوية من الكل.
وأضاف نيافة الأنبا مكاريوس أن الكنيسة لا تؤيد شخصًا على حساب آخرين، كما أنها لا تشارك بأيّة حال في المؤتمرات والاجتماعات المُقامة لهذا الغرض من قِبَل المرشحين.
وتابع قائلا، إنه وعلى الجانب الآخر تحفز الكنيسة جميع أفراد الشعب على الخروج إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، لأن ذلك يؤكد إيجابيتنا وانتمائنا لبلادنا، كما أنه واجب وطني مثلما هو حق دستوري، راجين لبلادنا العزيزة مصر كل رقي وتقدم.
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