رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش ايرماس ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطويرها

تفقّد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم أعمال التطوير بورش ايرماس (عنابر بولاق بالسبتية) وفقا لتوجيهات وزير النقل كامل الوزير، لمتابعة سير العمل وانتظام العاملين بها والتأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الورشة في سبيل تجهيز الجرارات وعمل العمرات اللازمة لها، وكذا متابعة ما تم نهوه من أعمال تجديدات بالورش.

واستهل رئيس الهيئة جولته بالمرور على ورشتي الدهان والسفح الجديدتين (عدد 2 كابينة دهان، وعدد 2 كابينة سفح) والتي تم الانتهاء من تطويرهما مؤخرا، متابعًا ما تم إنهائه بشأن الاعمال المدنية والاعمال المعدنية والسكك والمجاري الخرسانية والاعمال الكهربائية والاعمال الالكتروميكانيكية والأبواب الكهربائية واعمال السقالات المتحركة بالورشتين.

كما وجه رئيس الهيئة تعليماته لمسئولي شركة النيل العامة لانشاء الطرق بسرعه الانتهاء من الاعمال المتمثلة في انشاء ورشة البواجي وتطوير ورشة البورنج والموتورات وانشاء مبني للمخازن وسقيفة مخزن المرتجعات وإنهاء اعمال الحريق والتغذية والصرف والكهرباء والهواء المضغوط، هذا وصلت نسبة تنفيذ المشروع ٤٠٪؜ ومن المتوقع الانتهاء طبقًا للبرنامج الزمني المقرر.

وحث رئيس الهيئة المسئولين بشركة المقاولون العرب على سرعة إنهاء أعمال إنشاء كبائن السفح والدهان وإنشاء مسار الترانسبورتر (الخاص بنقل الجرارات بمراحل التجهيز من ورشة لأخري) وتطوير البوابة الرئيسية ومظلة السيارات، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ ٨٥٪؜.

جدير بالذكر، أن ورش ايرماس تعدّ من كبرى الورش من حيث التخصص في عمرات الجرارات، وتبلغ مساحتها 115,500 متر مربع، مقسمة إلى ورش (تجميع، بواجي، السفع والدهان، مبنى الغسيل المركزي، بنى إداري، مبنى خدمات العمال، المخازن، المحولات، التربينات، مبنى الكهرباء)، ويبلغ عدد العاملين بها حوالي 1500 عامل.