حملة طرق الأبواب لصندوق مكافحة الإدمان تصل منطقة عشش الصيادين بسوهاج

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة لتوعية الأسر بمحافظة سوهاج بمخاطر الادمان وتنفيذ حملة طرق الأبواب حول أضرار تعاطى المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023" وذلك بمشاركة 80 متطوع لدى الصندوق وبالتعاون مع جامعة سوهاج.

استهدفت حملة طرق الأبواب الأهالي بمنطقة عشش الصيادين" البديلة للعشوائيات " التابعة لمركز المنشأة وأيضا مدينة أخميم بمحافظة سوهاج ،حيث يتم توعية الأسر بشكل مباشر عن أضرار المخدرات وكيفية اكتشاف حالات التعاطي المبكر وأيضا كيفية الوقاية من الوقوع في براثن الإدمان والبعد عن أصدقاء السوء ،كما تم تنفيذ برامج التوعية بمركز ومدينة دار السلام والقرى التابعة لهم ، وتوزيع مطبوعات على الأهالي حول اضرار المخدرات ، كما تم إطلاق دوري رياضي بمشاركة 25 فريق ضمن حملة " أنت أقوى من المخدرات "

ولاقت حملة طرق الأبواب التى استمرت على مدار 5أيام تجاوبا كبيرا من جانب أهالي منطقة عشش الصيادين ومركز ومدينة أخميم الذين حرصوا على الاستماع لمتطوعي الصندوق خلال تنفيذ مبادرات التوعية عن أضرار الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات من كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض ،حيث تستهدف الحملة زيادة الوعي بين الأهالي وخاصة الشباب والمراهقين ،وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات من خلال التواصل مع كافة الأسر المقيمة بهذه المناطق ، كما تقدم 50 شابا من أهالي قرى ومركز المحافظة للعلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق ،حيث يتم تحويل الحالات المرضية الى اقرب مراكز علاجية للحالات بمحافظتي المنيا وأسيوط .

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، أن حملة طرق الأبواب تأتى ضمن المبادرات التوعوية التى ينفذها الصندوق حاليا في العديد من المناطق السكنية الجديدة البديلة للعشوائيات مثل منطقة "حى الاسمرات ، وعشش شارع السودان بمحافظة الجيزة وأيضا منطقة عشش الصيادين بمحافظة سوهاج "، من خلال اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي ،لافتا الى أن هذه المبادرة ستتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي، واستهدفت المرحلة الأولى منطقة حي الأسمرات وجارى حاليا تنفيذ البرامج التوعوية بالعديد من المناطق الأخرى .