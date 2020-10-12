صور.. البالون الطائر يعود رسميا لسماء الأقصر بعد توقف 7 أشهر

وشهد أرض مطار البالون الطائر بالبر الغربى فى محافظة الأقصر، خلال الأيام الماضية الانتهاء تمامًا من وضع اللمسات الأخيرة لعودة الرحلات وفحص التجهيزات النهائية، وتركيب الكاميرات والإضاءة المختلفة التى شملت المطار بالكامل، وكذلك إجراء الصيانة اللازمة قبل عودة الرحلات من جديد.

وأصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قرارًا بعودة حركة السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، بعد إغلاق دام لما يقرب من 7 أشهر، وينتظر أن تعود الحياة من جديد إلى المواقع الأثرية فى القاهرة والأقصر وأسوان بعد قرار استئناف السياحة الثقافية، قبل بداية الموسم الشتوى والذى يحل فى ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتعتبر وزارة السياحة والآثار عودة استئناف السياحة الثقافية تحدى جديد للسياحة المصرية، وتطمح فى النجاح لتحقيق مكاسب جديدة بعد أن تمكنت من النجاح فى استئناف السياحة الشاطئية بثلاث محافظات منذ أول يوليو الماضى، واستقبلت مدينتى شرم الشيخ والغردقة ما يقرب من 150 ألف سائح بدون تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا.