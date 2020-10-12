صور.. رئيس هيئة السكة الحديد يتابع تطوير ورش بولاق بالسبتية

تابع المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الإثنين، أعمال التطوير بورش اير ماس "عنابر بولاق بالسبتية" وفقا لتوجيهات المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمتابعة سير العمل وانتظام العاملين بها والتأكيد على أهمية الدور الذى تقوم به الورشة فى سبيل تجهيز الجرارات وعمل العمرات اللازمة لها، وكذا متابعة ما تم نهوه من أعمال تجديدات بالورش.





وبدأ رئيس هيئة السكة الحديد جولته بالمرور على ورشتى الدهان والسفح الجديدتين "كابينتين دهان، وكابينتين سفع" والتى تم الانتهاء من تطويرهما مؤخرا، متابعًا ما تم نهوه بشأن الأعمال المدنية والأعمال المعدنية والسكك والمجارى الخرسانية والأعمال الكهربائية والأعمال الإلكتروميكانيكية والأبواب الكهربائية وأعمال السقالات المتحركة بالورشتين.



كما وجه رئيس الهيئة تعليماته لمسئولى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بسرعه الانتهاء من الأعمال المتمثلة فى انشاء ورشة البواجى وتطوير ورشة البورنج والموتورات وإنشاء مبنى للمخازن وسقيفة مخزن المرتجعات ونهو أعمال الحريق والتغذية والصرف والكهرباء والهواء المضغوط، هذا وصلت نسبة تنفيذ المشروع 40%؜ ومن المتوقع النهو طبقًا للبرنامج الزمنى المقرر.

وحث رئيس الهيئة المسئولين بشركة المقاولون العرب سرعة نهو أعمال إنشاء كبائن السفح والدهان وإنشاء مسار الترانسبورتر "الخاص بنقل الجرارات بمراحل التجهيز من ورشة لأخرى" وتطوير البوابة الرئيسية ومظلة السيارات، إذ تجاوزت نسبة التنفيذ 85%؜.



جدير بالذكر أن ورش ايرماس تُعد من كبرى الورش من حيث التخصص فى عمرات الجرارات، وتبلغ مساحتها 115.500 متر مربع، مقسمة إلى ورش "تجميع، بواجى، السفع والدهان، مبنى الغسيل المركزى، بنى إدارى، مبنى خدمات العمال، المخازن، المحولات، التربينات، مبنى الكهرباء"، ويبلغ عدد العاملين بها حوالى 1500 عامل.