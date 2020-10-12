العثور على تمائم وجعارين بمنطقة آثار الغريفة بتونا الجبل فى المنيا

وأشار الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة، فى تصريح اليوم الاثنين، إلى أنه أثناء فحص التابوت بعد فتحه تم العثور على مجموعة من التمائم عبارة عن جعران القلب وجعران مجنح وتميمة على هيئة رأس حتحور وتمائم أخرى تمثل أبناء حورس الأربعة.
وأكد أن أعمال الحفائر بالمنطقة أسفرت أيضا عن العثور على بئر آخر للدفن بعمق 10 أمتار بداخله حجرة كبيرة للدفن بها نيشات مقطوعة فى الصخر ومبطنة بألواح حجرية، لافتا الى أن البعثة ستقوم بإزالة هذه الألواح للكشف عما ورائها من أسرار.
وكانت حفائر البعثة الأثرية المصرية، قد كشفت الأسبوع الماضى، فى موسمها الرابع بمنطقة الغريفة الأثرية بتونا الجبل بمحافظة المنيا عن بئر للدفن بعمق 5 أمتار بداخله تابوت مصنوع من الحجر الجيرى لكبير كهنة الإله جحوتى، ويدعى جحوتى إم حتب من الأسرة الـ 26، وكان يشغل أيضا منصب عظيم الخمس والمشرف على العروش وأنه ابن حرسا إيست الذى كشفت البعثة عن التابوت الخاص به فى موسم حفائرها الأول عام 2018.
وزين التابوت بمناظر تمثل أولاد حورس الأربعة فى حالة جيدة من الحفظ، بجانبه مجموعة من تماثيل الأوشابتى المصنوعة من الفاينس.
كما نجحت البعثة الأثرية خلال مواسمها الثلاثة السابقة فى الكشف عن العديد من المقابر العائلية التى تخص كبار كهنة الإله جحوتى وكبار الموظفين بالإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا وعاصمته الأشمونين، و19 مقبرة تضم 70 تابوتا حجريًا مختلفة الأحجام والأشكال وأثاثا جنائزيا، ولا زالت أعمال الحفائر مستمرة للكشف عن المزيد من كنوز الغريفة.
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