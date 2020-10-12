محافظ بني سويف يشهد توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الكشافة والتعليم والشباب...

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مراسم توقيع بروتوكول التعاون الثلاثي بين اللجنة التنسيقية للكشافات والمرشدات ومديرتي التربية والتعليم والشباب والرياضة ببني سويف،في مجال تفعيل دور الكشافة في المدارس وتفعيل النشاط المدرسي في غير أيام الدراسة،حيث قد وقع على البروتوكول كل من:الأستاذ محمد علي محمد رئيس اللجنة التنسيقية للكشافة والمرشدات،والأستاذة سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم،والأستاذ إبراهيم دهشان مدير عام قطاع الشباب بمديرية الشباب والرياضة وبحضور الأستاذة هند أحمد الأمين العام للمجلس الاستشاري للشباب

تضمن البرتوكول قيام اللجنة التنسيقية لجمعية الكشافة والمرشدات بالإشراف على الجوانب الفنية ووضع البرامج الكشفية والإرشادية،فيما تتولى مديرية التربية والتعليم جوانب الإشراف الأكاديمية والتأكيد على توزيع الطلاب بشكل جغرافي على مراكز الشباب وتقييمهم من الجانب الأكاديمي والحضور والغياب

في حين تتولى مديرية الشباب والرياضة توفير الأماكن المطلوبة بمراكز الشباب لممارسة الأنشطة والبرامج المختلفة بحسب التوزيع الجغرافي للطلاب وتوفير الأدوات الكشفية اللازمة، على أن يتم التنسيق بين أطراف البروتوكول لتخصيص مشرفين أكاديميين وقادة كشافة ويمكن الاستعانة بشخصيات عامة وممثلي لجهات أخرى لإعطاء محاضرات تثقيفية في الجوانب الفنية، مع إجراء تقييم فني بمعرفة اللجنة التنسيقية وإعلان النتيجة في مهرجان سنوي

ومن جانبه أثنى المحافظ على البروتوكول الذي يهدف إلى الاستفادة من الحركة الكشفية ومبادئها التي تعمل على بناء شخصية سوية ملتزمة تتسم بالطابع الأخلاقي والالتزام الوطني والمجتمعي، لاسيما وأن بنود البروتوكول تضمنت التركيز على تنمية وتدريب النشء لخلق شخصية سوية متزنة وقادرة على نفع المجتمع وتتميز بالقيم والأخلاق والمبادئ وتحمل المسؤولية وتؤصل للولاء والانتماء وحب الوطن من خلال تنظيم وعقد أنشطة تدريبية من دورات ومعسكرات وتخييم وأنشطة رياضية وكشفية،بهدف الاستثمار في الأجيال القادمة