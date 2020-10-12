اجتماع مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق.. غدا

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن اجتماعه غدا الثلاثاء مع وزيري خارجية العراق والأردن يهدف إلى التنسيق المشترك ودعم ورعاية التعاون الثلاثي بين الدول، وكذلك مواصلة الحديث عما هو قادم في مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث وتذليل أي معوقات قد تعترض التعاون في هذه المجالات.

وتابع وزير الخارجية: سيجري كذلك تناول التحديات التي تواجه المنطقة والدول الثلاثة وتأكيد استمرار التنسيق السياسي بينهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سامح شكري مع فؤاد حسين وزير خارجية العراق بعد ظهر اليوم الإثنين بمقر وزارة الخارجية.

ومن جانبه قال وزير خارجية العراق إن الفترة المقبلة ستشهد تبادلا للزيارات بين كبار المسئولين بالبلدين ومنها زيارة رئيس وزراء مصر د.مصطفي مدبولي، أواخر الشهر الجاري وذلك لتفتفعيل وترجمة مذكرات التفاهم التي وقعت في السابق ببن مصر والعراق لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد شكري على وجود تفاهما مشتركا بين بغداد والقاهرة إزاء التحديات التي تواجه المنطقه .