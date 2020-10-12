أهم الأخبار .. مصر تدعم العراق.. حكاية كليوباترا الإسرائيلية .. وقنبلة فنكوش في محكمة شمال الجيزة

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

أرمينيا: أذربيجان تخرق وقف إطلاق النار

قالت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الأثنين، إن القوات الأذرية خرقت هدنة وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ، والذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ يوم السبت. للمزيد اضغط هنا

"العدل" تكشف تفاصيل العثور على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة|شاهد

كشفت وزارة العدل تفاصيل العثور على جسم غريب داخل محكمة شمال الجيزة الابتدائية.

الولايات المتحدة تطلق سراح المصري المتحدث باسم بن لادن سابقا

يعود المصري عادل عبد الباري، المتحدث باسم بن لادن سابقا، إلى العاصمة البريطانية لندن، بعدما أطلق سراحه من أحد السجون الفيدرالية في الولايات المتحدة، التي كان نزيلا بها بعد اتهامه بالضلوع في هجمات إرهابية على السفارتين الأمريكيتين بكينيا وتنزانيا في عام 1998، والتي أسفرت عن مقتل 224 شخصا وإصابة أكثر من 5000 بجروح متنوعة وتشوهات، حسبما ذكرت شبكة "العربية" .. للمزيد اضغط هنا

تجسد حياة الملكة كليوباترا.. لون البشرة يثير هجوما حادا على ممثلة إسرائيلية

تعرضت الممثلة الإسرائيلية جال جادوت، لانتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم اختيارها لتلعب دور كليوباترا في الملحمة التاريخية القادمة التي تجسد حياة الملكة المصرية الشهيرة آخر فراعنة مصر. .. للمزيد اضغط هنا

السيسي: مصر داعمة لكل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق وشعبه ويحافظ على أمنه واستقراره

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور فؤاد محمد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور أحمد نايف الدليمي السفير العراقي بالقاهرة .. للمزيد اضغط هنا