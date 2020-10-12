تريب أدفايزر: الغردقة وشرم الشيخ تتصدر أفضل الوجهات السياحية بالشرق الأوسط

احتلت الغردقة وشرم الشيخ المركزان الثانى والرابع على مستوى الشرق الآوسط ضمن أكثر الوجهات السياحية المفضلة على مستوى الشرق الأوسط. جاء ذلك في قائمة وضعها مؤخرا "تريب أدفايزر" أكبر منصة للسفر في العالم والتي ضمت 10 مدن أقليمية وسبقت الغردقة وشرم الشيخ فى الترتيب العاصمة الآماراتية أبوظبى والقطريية الدوحة وأيضا مدينة تل أبيب الإسرائيلية. وقد أكد رجل الأعمال كامل ابو علی رئیس جمعية مستثمری البحر الأحمر علی ثقته الكاملة فی اختیار الغردقة لكونها مقصدا سیاحيا معتدلا المناخ طوال العام وشهادۃ السیاح باتباع الغردقة أفضل الاحتیاطات الاحترازية لضمان صحة السیاح.

يذكر أن الغردقة وشرم الشيخ يتمتعون بمنتجات سياحية فريدة ما بين طبيعة جبلية ساحرة وشاطئية خلابة.

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