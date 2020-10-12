النشرة المرورية : نفق الشاذلى بديلا عن كوبرى الحرفيين وزحام بمحور الفردوس

قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الاثنين، مع بداية الذروة المسائية، يكون لها طبيعة خاصة، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، فى حلقة اليوم، من برنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن، للمررو على 01221110000، فى حالة وجود أى طارئ.

وأضاف صابر، أن محافظة الإسكندرية، تنحصر فيها الأحجام فى محور قناة السويس عند منزل كوبرى محرم بك، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء باتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، مشيرا إلى وجود تسريب مواد بترولية بأحد سيارات النقل، نتيجة مصادة فى منطقة سبيرباى، وتم التعامل معها من قبل إدارة المرور.

ولفت صابر إلى وجود بعض الأحجام، فى المناطق التى تشهد أعمال تطوير وتوسعة، ومنها أعلى منطقة الكنيسة للقادم من المريوطية ومتجه للمنيب، وأعلى مناطق الأوتوستراد، ناصحا باستخدام منزل نفق كارفور.

وأشار صابر إلى أن محافظة الجيزة تشهد بعض الأحجام فى شارع السودان، للقادم من شارع التحرير فى تقاطعه مع شارع السودان، للمتجه لمناطق كوبرى فيصل، نتيجة وجود أعمال تطوير، ناصحا بسلوك شارع الجامعة أو شارع مراد.

ونصح صابر، فى محافظة القاهرة، بتجنب كوبرى الحرفيين، واستخدام نفق سعد الدين الشاذلى، كما نصح بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، مشيرا إلى وجود بعض الأعطال المتكررة، أعلى كوبرى أكتوبر.

ونبه صابر، على أنه يفضل استخدام كوبرى الجلاء، وكوبرى الجامعة، وكوبرى عباس، وكوبرى الساحل، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وألمح صابر إلى وجود بعض الأحجام بمحور الفردوس عند صلاح سالم، بسبب وجود أعمال تطوير فى هذه المنطقة، ناصحا باستخدام محور النصر، يكون أفضل منه حالا.

وأكد صابر أن باقى الحركة المرورية فى محافظات الجمهورية، فى الطرق والمحاور، تعمل بشكل مرضٍ تماما، ماعدا المناطق المذكورة.