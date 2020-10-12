رئيس النواب يعزى النائبة إيفلين متى بطرس فى وفاة والدها

بعث رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال برقية تعزية للنائبة إيفلين متى بطرس فى وفاة والدها.



بعث رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال برقية تعزية للنائبة إيفلين متى بطرس فى وفاة والدها. وأعرب عبد العال، عن مواساته وتعازيه للنائبة إيفلين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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