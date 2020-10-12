وزيرة الصحة تطالب بتوفير لقاحات كورونا بـ المجان للدول منخفضة الدخل

جاء ذلك خلال ترأس زايد، اليوم الإثنين، اجتماع الدورة الـ67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بعد انتخابها بالإجماع من قبل اللجنة رئيسًا للدورة التى تعقد إلكترونيًا لأول مرة عبر الإنترنت على مدار يومين بمشاركة وزراء الصحة وممثلون من 22 دولة لإقليم شرق المتوسط، لمناقشة بعض القضايا الصحية خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بمصر.

ودعت الوزيرة، بحسب بيان نشرته وزارة الصحة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، منظمة الصحة العالمية إلى توفير اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد فور ثبوت فاعليتها بالمجان للدول منخفضة الدخل، لا سيما للمجتمعات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى توفير اللقاحات بأسعار مقبولة للدول متوسطة الدخل.

ووجهت وزيرة الصحة، الشكر لجميع الأطقم الطبية الذين يضحون بأرواحهم لخدمة أوطانهم فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، مؤكدة أن التاريخ لن ينسى عطائهم وسيخلد ذكراهم بأحرف من نور.

وأكدت خلال تعقيبها على مناقشات أعضاء اللجنة، أهمية التكاتف بين الدول أعضاء اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، لمواجهة التحديات الصحية التى تواجهها وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد، خصوصًا الدول التى تعانى من صراعات داخلية، أو كوارث طبيعية وذلك من خلال حشد الموارد والتعاون بين القطاع الحكومى والخاص والمجتمع المدنى للوقوف جنبًا إلى جنب مع هذه الدول لإنقاذ الأرواح، كما شددت على أهمية إعلاء الدور الإنسانى من خلال إمداد الدول بالأدوية المستلزمات والدعم الطبى اللازم لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أن هذه الأزمات لا يمكن حلها بشكل منفرد أو بالإمكانيات المادية فقط.

وأوصت وزيرة الصحة والسكان، أعضاء اللجنة اللجنة بضرورة توفير برامج التغطية الصحية للأمراض غير السارية للمساهمة فى تقليل الوفيات للمصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أهمية تشجيع الدول على الاستثمار المحلى لتغطية الاحتياجات الأساسية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية التنسيق بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى لتأكيد أهمية عودة الاقتصاد بالتوازى مع مواجهة الدول لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية ستبقى هى البيت الكبير لجميع العاملين فى المجال الصحى.