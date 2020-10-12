مدبولى يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بإنشاء مشروع سكنى متكامل بالمحافظات

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وأكد مدبولى، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء، أن ملف تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى تعمل الحكومة عليه حاليا، فى إطار تحسين الواجهة الحضارية للمدن المصرية والارتقاء بالخدمات المقدمة بها.
وعرض مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، تقريرًا حول مواقع التطوير المقترحة لتنفيذ المشروع بعدد من المحافظات، لافتًا إلى أنه تم تقسيمها إلى مناطق ذات الأولوية الأولى، وعددها يقدر بـ 47 منطقة، بمساحة تزيد على 2500 فدان، ثم مناطق ذات الأولوية الثانية، وتقدر بـ70 منطقة بعدد من المحافظات، بمساحة 1889 فدانًا، وأخيرًا مناطق ذات الأولوية الثالثة تقدر بـ40 منطقة بمساحة 2448 فدانًا، بإجمالى 157 موقعًا على مستوى الجمهورية.
وتناول المهندس خالد صديق، على نحو تفصيلى، الموقف الخاص بمواقع التطوير فى كل محافظة على حدة، لبحث موقع ومساحة كل حالة، وتصور التطوير، وتتوزع تلك المواقع فى 21 محافظة، هى "القاهرة، ودمياط، والغربية، وبورسعيد، والدقهلية، والجيزة، والسويس، والشرقية، والمنوفية، وقنا، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، وأسيوط، وسوهاج، والقليوبية، وبنى سويف، والمنيا، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان".
وكلف رئيس الوزراء، بإعداد ملف متكامل ببيانات كل قطعة أرض مقترحة، من حيث ولايتها، وموقف توصيل المرافق لها، حتى يتسنى العرض بصورة متكاملة على رئيس الجمهورية.
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