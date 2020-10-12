الداخلية تعلن مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات حتى 21 نوفمبر

تيسيراً على المواطنين فى تركيب الملصق الإلكترونى لجميع أنواع المركبات، قررت وزارة الداخلية مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى حتى 21 نوفمبر 2020.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكترونى، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة باللوحات المعدنية المؤمنة دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.
وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكترونى فقط.. بالإضافة للفترة الصباحية.
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