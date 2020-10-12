ننشر أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي بالقاهرة

ننشر كشوفا بأسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبى من خريجى كليات الحقوق المقبلين للقيد بجدول النقابة. وتحدد النقابة العامة مواعيد عقد الجلسات وإعلامها خلال الفترة القادمة وذلك لحلف اليمين القانونى. وكانت قد عقدت النقابة العامة للمحامين جلسات حلف اليمين القانونى الأخيرة الشهر الماضى، وتم تقسيمها لعدة جلسات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها النقابة ضد فيروس كورونا.

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