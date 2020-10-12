آن الأوان.. دعوة لإقامة أسبوع القاهرة للإبداع تتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع دعوات لإقامة "أسبوع القاهرة للإبداع" أسوة بما يتم في عواصم العالم الكبرى، وذلك بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، حيث وجه بتقديم الدعم للحرف والصناعات التراثية والتوسع في الترويج للفنون وتشجيع انتشارها، وقد لاقت كلمات الرئيس صدى فوريا حيث انتشرت الدعوة لإقامة أسبوع القاهرة للإبداع كمشروع قومي يهتم بالصناعة والابتكار والفن، واتسع تداولها بين أوساط المبدعين خاصة من يعملون في تلك المجالات.

البداية لتلك الدعوات كانت عبر حساب الكاتبة الصحفية سوسن مراد عز العرب، رئيس تحرير مجلة البيت، وكتبت "آن الأوان نحقق حلما كبيرا لبلدنا" حيث دعت لاتحاد القوى من أجل إقامة أسبوع القاهرة للإبداع في مجالات التصميم والفن التشكيلي والعمارة والحرف لتعرض القطع بشكل فني بين أرجاء المبان التراثية والمواقع الأثرية المميزة، ودعت أن يكون التوقيت المثالي في العام المقبل بالتزامن مع الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، ووضحت أهمية تكاتف المبدعين لإقامة تلك الفعالية التي تقام في كل عواصم العالم لدعم قطاعات الصناعة والسياحة والصادرات، وقالت "أتمنى أن يقام هذا الحدث القومي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم المبدعين المصريين الذين هم عماد الثقافة والتقدم وليعكس صورة مصر المبدعة الجميلة إلى العالم".

وذكرت أن أهم ما يمكن أن يفعله المهتمون كخطوة أولي هو دعم الفكرة وتحفيز التعاون بين الجهات المختلفة والمختصة لبحث كيفية تنفيذ وتنظيم النسخة المقبلة في أرجاء القاهرة التاريخية للترويج لمبانيها وروحها وشوارعها.

يذكر أن أسبوع القاهرة للتصميم أقيم للمرة الأولي في 2010 بشارع المعز وحالت الاحداث المتوالية دون تكرار إقامته بعدها على الرغم من ما حققته من نجاح لاقى صدى عالمي آنذاك.