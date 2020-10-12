صور.. استقبال حافل لمرشحى تنسيقية شباب الأحزاب فى حلايب وشلاتين

استقبل مشايخ وأبناء قبائل البشرية والعبابدة بمدينة حلايب وأبورماد وشلاتين، مرشحى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالقائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، بترحاب كبير.





وامتطى شباب القبائل، الجمال وحملوا الأعلام المصرية ونظموا مسيرة ترحيب تشكلت من 50 سيارة دفع رباعى تقدمت السيارات التى استقلها أعضاء التنسيقية ورددوا هتافات منها "تحيا مصر"، و"عاش الرئيس عبدالفتاح السيسى".

واستمع شباب التنسيقية، لمشكلات ومطالب أهالى حلايب وأبورماد وشلاتين، وقال أعضاء التنسيقية للأهالى، إنهم جاءوا لآخر نقطة فى الحدود المصرية، لعرض برنامجهم السياسى على أبناء مصر الذين يدافعون عنها بدمائهم وأرواحهم، لافتين إلى أن التنسيقية ستكون على اتصال دائم بالأهالى للتعبير عن قضاياهم تحت قبة البرلمان فى الخمس سنوات المقبلة فى حال فوزهم بالانتخابات.

وأكد مشايخ حلايب وشلاتين وأبورماد، دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسى ومشاركتهم وبقوة فى الانتخابات البرلمانية يومى 24 و25 أكتوبر لاختيار نائب يعبر عنهم فى الفترة المقبلة.

وأشاد شباب حلايب، بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقدرة شبابها على مناقشة جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بموضوعية ووازع وطنى خالص.

وينظم أهالى الشلاتين، مساء اليوم الإثنين، مؤتمرًا جماهيريًا، لأعضاء التنسيقية ليعرضوا برنامجهم السياسى على شباب ومشايخ العائلات.

وتتشكل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من 25 حزبًا سياسيًا، وتستهدف تنمية الحياة السياسية وترشح منها 31 شابًا فى الانتخابات البرلمانية الحالية منهم 26 بالقائمة الوطنية من أجل مصر و5 على مقاعد الفردى.