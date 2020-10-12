صور.. نائب محافظ الجيزة تفتتح معرض شباب الخريجين والأسر المنتجة

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أشادت عبدالحليم، بالمنتجات المختلفة للعارضين والمجهود المبذول فى تأهيل المكان وتنظيم المعرض على الوجه الأكمل، مؤكدة أن المحافظة طورت المكان أسفل كوبرى فيصل وتحويله لمكان يليق بالشباب الخريجين المتعاقدين مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة وبأهالى المنطقة.

وتستمر أعمال المعرض من العاشرة صباحا حتى الخامسة عصرا لمدة يومين.