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وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أشادت عبدالحليم، بالمنتجات المختلفة للعارضين والمجهود المبذول فى تأهيل المكان وتنظيم المعرض على الوجه الأكمل، مؤكدة أن المحافظة طورت المكان أسفل كوبرى فيصل وتحويله لمكان يليق بالشباب الخريجين المتعاقدين مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة وبأهالى المنطقة.
وتستمر أعمال المعرض من العاشرة صباحا حتى الخامسة عصرا لمدة يومين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. نائب محافظ الجيزة تفتتح معرض شباب الخريجين والأسر المنتجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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