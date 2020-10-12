الرقابة المالية: تحصيل 3 جنيهات من كل طالب نظير التأمين ضد الوفاة والحوادث

وأضاف عبدالمعطى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "DMC"، اليوم الإثنين، أنه سيتم تحصيل حوالى 3 جنيهات من كل طالب، نظير التأمين ضد الوفاة الطبيعية أو الحوادث، كما يتم صرف مساعدات اجتماعية حال المرض أو حال الحاجة لأجهزة تعويضية.

وأوضح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن هناك صندوق تأمين يتم تجميع هذه الأموال به، وله مجلس إدارة، وحساباته منفصلة عن وزارة التربية والتعليم، مضيفًا: "التأمين إجبارى على جميع الطلاب".