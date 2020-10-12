وزير الاتصالات : إطلاق خدمات منصة مصر الرقمية على الموبايل نوفمبر المقبل

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن اليوم الإثنين، شهد عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مشروع منصة مصر الرقمية، وتم عرض معدلات استخدام المواطنين للخدمات الإلكترونية، وتزايد عدد المواطنين فى استخدام الخدمات المتاحة على المنصة الرقمية، مؤكدًا أن الأعداد فى تزايد نتيجة اكتساب المنصة ثقة المواطنين يوما بعد آخر.





وتابع وزير الإتصالات، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، لبرنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC : أيضا تم عرض الخطة الزمنية لإطلاق باقى منافذ تقييم الخدمة، والتى ستقدم ليست فقط على المنصة الموجودة على الإنترنت، ولكنها أيضا ستكون متاحة فى تطبيقات المحمول وأيضًا للمواطنين الذين لا يرغبون فى التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر من خلال مكاتب البريد، ومن خلال مركز اتصال يجرى حاليا إعداده لكى يقوم بهذه الخدمات بالنيابة عن المواطن. وأكد وزير الإتصالات، أن أبرز الخدمات التى يقبل عليها المواطنين من خلال هذه المنصة حتى الآن، هى الخدمات المتعلقة ببطاقات التموين، لافتًا إلى أنه هناك حزم من الخدمات المستقبلية التى ستقدم عبر منصة مصر الرقمية، ومنها خدمات الأحوال المدنية، وحزم تابعة لوزارة الإسكان، وخدمات أخرى للشهر العقارى، وكذلك السجل التجارى والتأمين الصحى، وستطلق الخدمات تباعا حتى نهاية العام الحالى. ولفت الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إلى أن خدمات منصة مصر الرقمية ستكون متاحة عبر تطبيقات الهواتف المحمولة خلال شهر نوفمبر المقبل، وكذلك من خلال البريد ومراكز الاتصال.

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