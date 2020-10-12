مايا مرسي: الفتاة المصرية تعيش فترة مميزة فى ظل إرادة سياسية تؤمن بأهمية تمكينها

تزامنًا مع اليوم العالمى للفتاة استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، رانا محمد الطالبة بكلية الهندسة جامعة حلوان لتشغل منصب رئيسة المجلس لمدة يوم، ضمن مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجبت.

وجهت الدكتوره مايا مرسي تحية تقدير واعتزاز لفتيات مصر مؤكدة أن الفرصة أصبحت متاحة أمامهن الآن وعليهن ألا يفرطن بها، مشيرة أن الفتاة المصرية تعيش فترة مميزة فى ظل إرادة سياسية تؤمن بأهمية تمكين المرأة وتحقيق أحلامها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن المراة المصرية شريك أساسى فى بناء المجتمع وخط الدفاع الثالث عن الوطن.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن استمرار فكرة المبادرة يعطى الضوء الأخضر لكل فتاة بأن ترفع سقف أحلامها بأن تصل في يوم من الأيام إلى أحد المناصب القياديه، ومساعدتهن على التعرف على كيفية التعامل مع المواقف الصعبة واتخاذ القرار، وتكوين شخصيتهن المستقلة.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي ضرورة توعية الفتيات بالقوانين الصادرة والمتعلقة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف لتكون الأساس الذى تلجأ إليه الفتاة حين تتعرض لأى انتهاك، وذلك عن طريق إبلاغ مكتب شكاوى المراة على رقم 15115 أو خط نجدة الطفل على رقم 16000.

وناقشت رانا أحمد قضية التحرش الإلكترونى مؤكدة ضرورة أن تتحلى الفتيات بالشجاعة واللجوء إلى الجهات المختصة للحصول على حقها، وأشارت إلى أنها تحلم بأن تساهم فى تغيير صورة المرأة فى وسائل الإعلام والدراما، وإلقاء الضوء على النماذج الإيجابية والناجحة للفتيات وتكريمهن، كما أوضحت أن المساواة فى التربية بين الجنسين داخل المنزل مسألة غاية فى الأهمية لما لها من دور كبير فى خفض نسبة المشاكل التى تعود على الأسرة فيما بعد وتساهم فى صنع مجتمع خال من التمييز ضد المرأة، وطالبت كل فتاة أن ترسم أحلامها وتجتهد لتحقيقها قائلة "مش كل حاجة الجواز"، مشددة على أن الفتاة المصرية قادرة على ممارسة جميع المهام مهما بلغت صعوبتها وأنها على قدر المسؤولية.

وانتهت الزيارة بجولة داخل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، تعرفت خلالها على آلية العمل به، وطريقة سير عملية استقبال الشكاوى بشكل عام والشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بشكل خاص.

جدير بالذكر، أن هيئة الأمم المتحدة قد خصصت يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للفتاة، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات.