والتقى اليوم الإثنين، سامح شكرى، وزير الخارجية، بنظيره العراقى، فؤاد حسين، وعقدا مباحثات ثنائية.
وقال فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقى، إنه التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسلمه رسالة من رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى.
وأوضح حسين، فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكرى، أن اللقاء تطرق إلى عدة نقاط، وأكد العلاقات التاريخية والمشتركة بين البلدين.
وأضاف وزير الخارجية العراقى أن مباحثات اليوم ركزت على التعاون الاقتصادى، خصوصًا قطاع الطاقة فى كل من الكهرباء والغاز والعلاقات الأمنية والتجارية والثقافية.
وأكد أن القاهرة تلعب دورا أساسيا فى العلاقات الخارجية، وأن هناك زيارات أخرى من الجانب المصرى والعراقى، مصرحا بأن العراق يستقبل رئيس الوزراء المصرى نهاية الشهر الجارى لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مسبقا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا .. اجتماع آلية التنسيق الثلاثى لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.