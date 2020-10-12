بحضور 350 قاضيا .. مجلس الدولة يعقد غدا ندوة حول الإشراف على الانتخابات

يعقد مجلس الدولة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الثلاثاء، ندوة بفندق الماسة بمدينة نصر، حول إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية، بحضور أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس.





ويحضر الندوة، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس. وقال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمى، إن الندوة تأتى فى إطار إعداد وتجهيز قضاة المجلس للمشاركة فى عملية الإشراف على انتخابات مجلس النواب 2020، كمسؤولية قومية تحتم على الجميع الإعداد الجيد لها وحسن إدارتها والمشاركة فيها. وأضاف الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمى، أنه سيتم مناقشة الإشراف القضائى على الانتخابات، وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة، ودور القاضى فى الإشراف على عملية الاقتراع باللجان الفرعية، وما يجب أن يتحلى به أثناء تنفيذه تلك المهام. وأوضح أنه سيتم مناقشة الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها خلال مباشرة العمل، والإجراءات التى تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان حسن سير وتنظيم العملية الانتخابية.

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