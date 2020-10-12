حماية المستهلك: تلقينا 1650 شكوى ضد بعض المدارس لرفضهم رد مصروفات الباص

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى 1650 شكوى ضد بعض المدارس لرفضهم رد 25% من مصاريف باص العام الماضى، مضيفًا: "تواصلنا مع المدارس وبمجرد التواصل استجابوا فورا".





وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "DMC"، اليوم الإثنين، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، معلقًا: "تصل الغرامة إلى مليون جنيه، وحال التكرار تصل إلى 2 مليون جنيه". وأوضح القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الاستجابة كبيرة من المدارس وتصل إلى حوالى أكثر من 80%.

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