مايا مرسى : المرأة المصرية تعد شريكا أساسيا فى بناء المجتمع

جاء ذلك خلال استقبالها، رانا محمد الطالبة بكلية الهندسة جامعة حلوان لتشغل منصب رئيسة المجلس لمدة يوم، ضمن مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية" التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى ، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجبت، تزامنا مع اليوم العالمى للفتاة.
وقالت الدكتورة مايا مرسى، إن استمرار فكرة المبادرة يعطى الضوء الأخضر لكل فتاة بأن ترفع سقف أحلامها بأن تصل فى يوم من الأيام إلى أحد المناصب القيادية ، ومساعدتهن على التعرف على كيفية التعامل مع المواقف الصعبة واتخاذ القرار، وتكوين شخصيتهن المستقلة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى، ضرورة توعية الفتيات بالقوانين الصادرة و المتعلقة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف لتكون الأساس الذى تلجأ اليه الفتاة حين تتعرض لاى انتهاك ، وذلك عن طريق ابلاغ مكتب شكاوى المرأة على رقم 15115 أو خط نجدة الطفل على رقم 16000.
وناقشت رانا أحمد قضية التحرش الالكترونى، مؤكدة ضرورة أن تتحلى الفتيات بالشجاعة واللجوء إلى الجهات المختصة للحصول على حقها ، مشيرة إلى أنها تحلم بأن تساهم فى تغيير صورة المرأة فى وسائل الإعلام والدراما ، وإلقاء الضوء على النماذج الإيجابية والناجحة للفتيات وتكريمهن .
كما أوضحت أن المساواة فى التربية بين الجنسين داخل المنزل مسألة غاية فى الأهمية لما لها من دور كبير فى خفض نسبة المشاكل التى تعود على الأسرة فيما بعد وتساهم فى صنع مجتمع خالى من التمييز ضد المرأة، مطالبة كل فتاة بأن ترسم أحلامها و تجتهد لتحقيقها قائلة "مش كل حاجة الجواز" ، مشددة على أن الفتاة المصرية قادرة على ممارسة جميع المهام مهما بلغت صعوبتها وأنها على قدر المسؤولية .
وانتهت الزيارة بجولة داخل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، تعرفت خلالها على آلية العمل به، وطريقة سير عملية استقبال الشكاوى بشكل عام والشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بشكل خاص.
جدير بالذكر، أن هيئة الأمم المتحدة خصصت يوم الحادى عشر من شهر أكتوبر من كل عام للإحتفال باليوم العالمى للفتاة، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات.
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