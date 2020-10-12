غدا.. اجتماع آلية التنسيق الثلاثى بين وزراء خارجية مصر والعراق والأردن

يُعقد اجتماع آلية التنسيق الثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق غداً الثلاثاء، وذلك بقصر التحرير، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك، وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اعتزام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، زيارة بغداد نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من الموضوعات، وتم التأكيد على العلاقات التاريخية والمشتركة، والتطرق لقضايا هامة وخاصة في مجال الكهرباء والغاز والعلاقات التجارية والتعاون الأمنى والعسكري بين القاهرة وبغداد.

وأضاف وزير الخارجية العراقي فى مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري أن القاهرة تلعب دورا رائدا عبر علاقاتها الإقليمية والدولية، موضحا أنه تم التباحث مع الوزير شكرى حول عدد من الملفات الإقليمية.

وأشار حسين، إلى أن زيارة مدبولي إلى بلاده سيتم خلالها تفعيل مذكرات التفاهم التى وقعت فى السابق وترجمتها على أرض الواقع، مؤكدا أنه تم التطرق لعدد من الملفات السياسية المرتبطة بالوضع الإقليمى والدولى.

فيما أكد وزير الخارجية سامح شكرى، إن الاجتماعات الثلاثية بين مصر والعراق والأردن غدا، تأتى لتعزيز وتفعيل مجالات التعاون، بين الدول الثلاث، وتذليل أي عقبات تعرقل الانطلاق في هذه الاجتماعات، موضحا أنه تم الاتفاق خلال اللجنة العليا الأخيرة بين الدول الثلاث فى الأردن على تفعيل ما يخدم مصالح البلدان الثلاثة، مشيرا إلى أنه سيتم التطرق لعدد من القضايا التى تخص المنطقة والتحديات التى تواجه الدول الثلاث، واستمرار التنسيق بين الدول الثلاث فى إطار العمل المشترك.