الحلوانى يحرز الهدف الأول للحرس أمام الزمالك من ركلة جزاء

أحرز عمرو الحلواني لاعب حرس الحدود الهدف الأول لفريقه في مرمى الزمالك في الدقيقة 7 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، من ضربة جزاء.

ويضم تشكيل الأبيض كلاً من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، ومحمود علاء والونش، وعبد الله جمعة وأحمد عيد فى الدفاع، بينما إسلام جابر، ويوسف أوباما فى الوسط، على أن يكون كاسونجو، ومصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد اوناجم في خط الهجوم.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة حرس الحدود غيابات كثيرة لأسباب مختلفة، حيث يغيب عن الزمالك كل من فرجانى ساسى للإيقاف 6 مباريات وطارق حامد وأحمد سيد زيزو للحصول على الإنذار الثالث وأشرف بن شرقى لانضمامه لمعسكر منتخب المغرب.

ويضم تشكيل حرس الحدود كلاً من: أحمد السعدني فى حراسة المرمى، ومحمد عبد الفتاح تاحا وحسن مجدي وخالد سامي وجهاد جنيدي، وعمرو الحلواني واحمد فيلكس ومصطفي جمال وايوب بن مشارك ومحمد جريندو وإبراهيم كونيه.

ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 65 نقطة جمعها من 32 مباراة، وأحرز لاعبوه 45 هدفًا وتلقت شباكه 25، فيما يحتل فريق حرس الحدود المركز الـ 16 برصيد 30 نقطة جمعها من 32 مباراة وأحرز لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 38..