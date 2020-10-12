عمرو الليثي يكشف عن أكبر بوابة خير عبر قناة الحياة .. شاهد

التقى تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع الإعلامي عمرو الليثي؛ للإعلان عن أكبر بوابة خير في الإعلام المصري من خلال برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة.

ونشر الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عبر حسابه على موقع إنستجرام، صورته مع تامر مرسي، معربًا عن سعادته بالتعاون، في برنامج "واحد من الناس"، في عمل أكبر بوابة خير عبر شاشة الحياة.

كانت قناة الحياة قد أذاعت البرومو الخاص بالبرنامج، والمقرر انطلاق أولى حلقاته 16 أكتوبر الجاري.

وأعلنت القناة عبر صفحتها الرسمية عودة برنامج "واحد من الناس" 16 أكتوبر الجاري، وتضمن البرومو صورًا لفريق العمل وتعليق صوتي للإعلامي عمرو الليثى وجاء فيه: "١٢ سنة في حب الناس وفي إطلالته الجديدة على شاشة الحياة، يواصل برنامج واحد من الناس رسالته كأول وأكبر بوابة خير وعطاء على شاشة التليفزيون".

وقال الليثي إن الخير مصدر السعادة للناس، وواحد من الناس حريص على سعادتكم، وعمل الخير دائمًا اختيار ومع واحد من الناس واجب علينا، وإن "واحد من الناس دايمًا سداد"