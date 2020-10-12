نشر الإعلامى أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، وثيقة تعرض لأول مرة، عن تفويض شركة فضاءات ميديا، لدار الشرق القطرية لتوزيع جريدة العربى الجديد فى قطر.





وقال موسى: "الكلام ده فى 31 أغسطس 2014، وكل ده ضد مصر"، مضيفًا: "الجريدة كانت واخده توزيع حصرى فى دول الخليج قبل المقاطعة". وأوضح أن الجريدة الإخوانية يتم إصدارها من لندن بأموال قطرية، مضيفًا: "الجريدة منعت من دخول السعودية أو الإمارات أو البحرين بعد مقاطعة قطر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. أحمد موسى يعرض وثائق تأسيس صحيفة إخوانية فى لندن بأموال قطرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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