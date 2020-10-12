بعد الجدل حولها .. كل ما تريد معرفته عن المنارة الأندلسية بالإسكندرية

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى، بعد واقعة هدم مبنى "المنارة الأندلسية" بميدان الكيلو 21 بحى العجمى، فى الإسكندرية، وذلك لإعاقتها مشروع إنشاء أحد الكبارى.





وتباينت الآراء بين مؤيد يرى المنارة تتسبب فى اختناق مرورى، ومعارض يرفض قرار هدمها لكونها ذات مظهر جمالى وتراثى.

ويستعرض "دوت الخليج" فى السطور القادمة، أبرز المعلومات عن مبنى "المنارة الأندلسية" بالإسكندرية.

- أنشئت المنارة الأندلسية عام 1999، وهى من تصميم الفنان محمد شاكر، عميد كلية الفنون الجميلة الأسبق، أى أن عمرها لا يزيد عن 21 عامًا، ولا تعتبر أثرًا.

- تتوسط المنارة الأندلسية ميدان الكيلو 21، المؤدى لطريق الإسكندرية الصحراوى، وطريق الساحل الشمالى.

- المبنى عبارة عن عمل فنى ثلاثى الأبعاد يقع على مساحة 515 مترًا، ويحوى فسيفساء جدارية وزجاج معشق.

- مبنى المنارة الأندلسية دُرس وذُكر فى العديد من الرسائل العلمية " ماجستير ـ دكتوراه".

ـ ترمز المنارة لانتشار الإسلام من هذه المنطقة عبر البحر الأبيض المتوسط، إذ كان يوجد باب الإسكندرية الذى عسكرت عنده القوات العربية الإسلامية لمدة 60 يومًا للتزود بالمؤن وهى فى طريقها للأندلس.

ووفقا للمستشار السيد موسى، رئيس حى العجمى، يأتى هدم المبنى في إطار المصلحة العامة، لكونه يعوق إنشاء كوبرى يصل الطريقين الصحراوى والساحلى، ما يحل أزمة المرور.