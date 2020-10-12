 مالية الشيوخ تنهى أعمالها استعدادا لبدء انعقاد الدور الأول للمجلس

عقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، اجتماعها النهائى، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وبحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، وممثل عن وزارة المالية فضلاً عن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.





واستعرضت اللجنة، فى اجتماعها الختامى الأعمال المكلفة بها والتى أقرتها وتابعتها على مدار الاجتماعات السابقة، وعملت اللجنة على الانتهاء من جميع المهام المتعلقة بنقل الموظفين وإعداد الهيكل التنظيمى لهم ونقل الأصول إلى مجلس الشيوخ والتجهيزات الفنية لبدء أعمال المجلس. وفى ختام الاجتماع، أجرى وزير شؤون المجالس النيابية، جولة تفقدية لقاعة المجلس وملحقاته للوقوف على ما تم من أعمال تجديدات ومدى جاهزيتها لاستقبال أعضاء المجلس فى أولى الجلسات المزمع انعقادها الأحد المقبل، وصاحبه فى الجولة المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ. ووجه الوزير، الشكر لأعضاء اللجنة والأمانة الفنية ومعاونيها على ما تم إنجازه بدقة ونجاح خلال فترة عمل اللجنة والانتهاء من جميع المهام التى كلفت بها، متمنيًا التوفيق لأعضاء مجلس الشيوخ للاضطلاع بدورهم البرلمانى فى دور الانعقاد الأول للمجلس.

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