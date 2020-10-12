بعد حديث السيسي.. صبري الجندي: سنشهد إصلاحات في المحليات خلال الفترة القادمة

أشاد صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن منظومة المحليات، وأنها السبب في زيادة العشوائيات بنسبة 50% من مساحة مصر، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى إعادة ترتيب، متوقعًا حدوث إصلاحات وثورة في القطاع.

وأضاف "الجندي"، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن إصلاح المحليات يحتاج أولًا إلى قانون جديد للإدارة المحلية، منوهًا بأهمية إصداره في أقرب وقت، وتدريب جميع العاملين في المحليات للارتقاء بمستواهم.

وتابع مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أنه يجب أن يتم فصل مقدم الخدمة عن طالبها، حيث إن هذا الأمر سيكون له تأثير قوي في منع الفساد بالمحليات.

وأوضح أن بعض المحافظات تطبق فصل مقدم الخدمة عن طالبها ولابد أن يتم تعميمه، إضافةً إلى بتر أي عناصر فاسدة في الإدارة المحلية وعدم نقلها إلى محافظة أخرى، مؤكدًا أن من أفسد في مكان فسيكون فاسدًا في أي مكان آخر يعمل به، واستكمال نقص الموظفين بالمحليات بالخريجين الجدد من الشباب لسد النقص وتقليل البطالة.

وشدد على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية في المحافظات، وعدم انتظار بلاغات المواطنين؛ فيجب أن يكون لها دور في متابعة أداء المحليات وتفعيل دورها الرقابي.

وكان الرئيس السيسى، قال أثناء كلمته في الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، "هل منظومة المحليات قادرة على إدارة مطالب الدولة وتنميتها بالشكل الذى لا يسبب مشاكل؟ زى ما قولت الدولة شهدت تراجعا في كل منظومات الدولة خلال الـ 60 سنة الماضية ومنها منظومة المحليات.. ولما تراجعت منظومة المحليات.. وجدنا أنفسنا نواجه العشوائيات".

وأكد الرئيس السيسي، أن "50% من مساحة مصر أصبحت عشوائيات، ونحتاج إلى أرقام هائلة وفتح طرق داخل الكتل السكنية".