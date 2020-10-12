حرس الحدود يتصدر تويتر بعد إحراز هدف في شباك الزمالك

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #حرس_الحدود بعد إحراز الهدف الاول في شباك نادي الزمالك. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏انا لسه فاتح ماتش الزمالك و حرس الحدود لقيته متقدم بهدف ده بجد" و "‏لاعيبة حرس الحدود عامله بلوكات جميله متناسقه والزمالك عاجز". وقال أخرون "‏حتى لو حرس الحدود هبط، أحمد السعدني ١٠٠٪ سيبقى في الممتاز .." و " ‏‎#حرس_الحدود جاب جوووول". واضاف اخرون "‏حرس الحدود لابس تيشيرت أحمر وطبعا اللون عامل حالة هستيريا ومش عارفين كابوس الأهلي وراهم وراهم" و" ‏حرس الحدود هيعملها ولا ايه"

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