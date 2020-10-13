فيديو.. وزير التعليم عن أزمة المرأة العاملة: إحنا فى عام استثنائى

وأضاف شوقى، خلال مداخلة، مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، مساء الإثنين: "إحنا فى عام استثنائى، ولازم كلنا نساعد الأولاد فى البيت، وإحنا فى المدرسة هانعمل اللى نقدر عليه".

وتابع: "محتاجين تفهم وتعاون من الأب والأم فى المنزل، والمعلم فى المدرسة كحلقة متصلة، حتى نمنح تعليم لأبنائنا، والوزارة ليس بوسعها القيام بكل ذلك بمفردها، ومن ثم يجب أن يكون هناك دورًا إشرافيًا من أولياء الأمور".