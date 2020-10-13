فيديو.. وزير النقل: السيسى وجه بتنفيذ القطار الكهربائى السريع بأيد مصرية

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن القطار الكهربائى السريع هو الأول من نوعه فى مصر، وسيبدأ من منطقة العين السخنة وينتهى فى منطقة العلمين الجديدة، وسيمر بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة وحلوان و6 أكتوبر والنوبارية وبرج العرب والإسكندرية.





وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بعمل المشروع بأيد وشركات وخامات مصرية، لا سيما وأن إسناد المشروع لشركات عالمية سيكلف الدولة من 12 إلى 19 مليار دولار وهو رقم ضخم جدًا، مضيفًا: "الرقم اللى متحددلنا 4 مليار بس". وأوضح أن الشركات المصرية نزلت إلى الأرض فعليًا من أجل بدء التنفيذ، مضيفًا: "كل شركة مصرية هتاخد محطة هاتبدأ العمل فيها، وسيتم استيراد أنظمة القطارات من الخارج، ودى هاتكون آخر مرة عشان هانكتسب الخبرة". وأشار إلى أنه جارى إنشاء مصنع للوحدات المتحركة سواء للسكة الحديد أو المترو أو المونوريل بشرق بورسعيد، لتوطين صناعة الجرارات والوحدات المتحركة فى مصر.

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