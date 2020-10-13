بسبب مجدي عبد الغني.. الأهلي يشكو قناة Ten للمجلس الأعلى للإعلام

تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة Ten الفضائية، نظرا لقيام برنامج البريمو الذي يقدمه إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبد الغني بمهاجمة النادي الأهلي وقياداته ومسئوليه بدون مبرر، وعلى طول الخط.

واستفسر الأهلي في شكواه عن قيام قناة Ten ببيع ساعتين هواء بالمخالفة لقواعد و لوائح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك لمهاجمة النادي الأهلي عبر البرنامج المشار إليه لأغراض شخصية تهدف إلى هدم الكيان وزعزعة استقراره باتهامات باطلة وانتقادات لأمور سلبية غير موجودة على أرض الواقع.

وطالب الأهلي في شكواه بمحاسبة نشأت الديهي رئيس قناة Ten، الذي يشغل في نفس الوقت عضوا بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي تعد مهمته الأولى منع بيع الهواء، فضلا عن الحفاظ على قواعد الأخلاق وعدم الخروج عن النص، والالتزام بالأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي، وهو ما تخالفه قناة Ten في معظم حلقتها التي يقوم فيها إسلام صادق ومجدي عبد الغني بمهاجمة النادي الأهلي عبر البرنامج دون سند أو دليل.