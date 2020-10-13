طبيب الرئيس الأمريكي: نتائج فحوصات كورونا الخاصة بترامب سلبية ولم يعد ناقل للعدوى

قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نتائج فحوص الرئيس الخاصة بكورونا جاءت سلبية لأيام متتالية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، موضحا أن ترامب لم يعد ناقلا لعدوى كورونا.

وفى وقت سابق واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه الحاد على المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، مشيرا إلى أن 307 ألف من المحاربين القدامة ماتوا في انتظار الرعاية الصحية، مضيفا: «كما أن هناك 800 ألف سجل مؤجل وهذا كارثة كاملة وشاملة».

وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على تويتر، إن جو بايدن يلعب «أصابعه» بقناعه في كل مكان، ولا تريد الأخبار الزائفة مناقشة ذلك، مضيفا: «وصلت الصحافة إلى أدنى مستوياتها في التاريخ».