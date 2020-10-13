وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، رسالته للطلاب وأولياء الأمور، قائلا: «انتظرونا على مدار السنة من أول يوم من القنوات ومنصة الدروس الإلكترونية تخدم كل الطلاب.. العام الدراسي الجديدة سيكون الأفضل تعليميًا في تاريخ مصري، وخاصة لما تقدمه الوزارة وخططها للتطوير، ونقدم مناهج جديدة لانج من كى جي لثالثة ابتدائى.. ونقدم امتحانات الكترونية مش موجودة في العالم كله».
وفى رده على خطط الوزارة مع ضعف الإنترنت في القرى والنجوع، قال وزير التعليم، خلال حواره ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON: «لن استخدم كلمة التعليم الهجين، بل نستخدم مجموعة من الأدوات حسب كل مجموعة، ولا أقول أن التجربة المصرية فيها حضور دائم، أو تعليم عن بعد.. نحن نحل مشكلة ونقدم حلول، وسنختار التلفزيون كوسيلة تعليم في بعض المراحل».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم في رسالة للطلاب وأولياء الأمور: هنقدم مناهج «جديدة لانج» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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